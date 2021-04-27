Жителя Челябинской области будут судить за убийство бездомных

Своих жертв убийца заманивал в малолюдные места Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела 30-летнего жителя Челябинской области, обвиняемого в убийстве шести человек (п.п.«а,в,и» ч.2 ст.105 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч.1 ст.222 УК РФ).

— По данным следствия, в течение 2020 года в Миассе обвиняемый знакомился с мужчинами, в основном без определенного места жительства, под предлогом совместного распития спиртного. Затем, в малолюдных местах наносил потерпевшим множественные удары молотком в область головы, — сообщил официальный представитель СК СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Самодельный пистолет, приспособленный к стрельбе боевыми патронами, нашли во время обысков в квартире обвиняемого. Мужчина признан вменяемым.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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