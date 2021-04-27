Бывший уполномоченный по правам человека Антон Шарпилов будет заниматься патриотическим воспитанием детей и молодежи

Антон Шарпилов, бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области теперь является и.о. директора «Региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи „Авангард“. Он будет заниматься патриотическим воспитанием детей.

Как сообщил Антон Юрьевич корреспонденту КП-Челябинск, 14 апреля 2021 года состоялось назначение на должность.

Данная организация, а именно "Авангард" обеспечит современную учебно-материальную базу и применение передовых педагогических технологий. В программе центра — «Основы военной службы», «Теоретическая подготовка к стрельбе», ориентирование, техническая подготовка, основы робототехники и беспилотных летательных аппаратов. Также должен появиться собственный электронный тир.

Стоит отметить, что данное направление затронет студентов колледжей и ВУЗов.

Сейчас сотрудники центра занимаются организацией сборной поисковой экспедиции на места боев Великой Отечественной войны в Ленинградскую область, параллельно вместе с сообществом «Бессмертный полк» готовится классный час для школьников Челябинской области. В октябре этого года состоятся военно-полевые сборы, областные мероприятия по юнармейской направленности как в очном, так и в формате онлайн.

Антон Шарпилов, который пришел на пост омбудсмена из сферы НКО, не проработал уполномоченным и полугода. Он покинул правозащитную должность на фоне семейного конфликта.

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