«Поджог себя сам»: в Копейске мать не пускала врачей к ребенку с ожогами

Помимо этого мальчика, у женщины трое детей. Копейск (В)Теме/vk.com

В Копейске 4-летний мальчик несколько дней пролежал с ожогами, а его мать отказывалась пускать на порог медиков.

— Мы стояли возле подъезда несколько часов. Первая скорая помощь уехала. Вызвали полицию. В таком состоянии малыш находился уже третьи сутки. По рассказам соседей алкоголь эти дни «лился рекой», — рассказали очевидцы в городском паблике «Копейск (В)Теме». — Мать говорит, что 4-летний ребенок поджог себя сам. Малыша специально не повезла в больницу, боялась, что отберут детей всех, ведь она стоит на учете как не благополучная и детей у нее уже изымали, но возвращали обратно.

Попасть внутрь удалось только вместе с полицией. СК начал проверку по факту получения ожогов.

— По предварительным данным, на мальчике вспыхнула одежда при неосторожном обращении с газовой зажигалкой, когда он остался с сестрой в комнате квартиры без внимания со стороны взрослых, — рассказал официальный представитель СУ СКР Владимир Шиков.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведение проверки взял на контроль и. о. руководителя следственного управления.

В Министерстве социальных отношений рассказали, что семья состоит на профилактическом учете в отделении помощи.

— С семьей проводятся профилактические мероприятия в соответствии с индивидуальной программой реабилитации семьи. Ситуация, связанная с травматизмом ребенка, поставлена на контроль. В настоящее время ребенку оказывается квалифицированная медицинская помощь, — прокомментировали в ведомстве.

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