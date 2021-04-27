В Челябинской области ДПС устроила погоню за кроссовером

Водителю назначили трое суток административного ареста Фото: кадр с видео

Накануне вечером в Аше сотрудники ДПС устроили погоню за кроссовером. Мужчина нарушил правила дорожного движения, требование остановиться проигнорировал.

Полицейская машина с включенными проблесковыми маячками преследовала машину по всему городу. В громкоговоритель автоинспекторы требовали остановиться.

— 43-летний уже лишен прав за управление в нетрезвом виде. При текущем освидетельствовании выяснилось, что мужчина вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление в нетрезвом виде. Автомобилисту назначен арест на трое суток. Машину увезли на спецстоянку.

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