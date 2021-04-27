Большой брат следит за тобой: челябинский лингвист доказала связь отечественных и зарубежных антиутопий

В век информационных технологий камеры наблюдения находятся практически во всех общественных местах Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Преподаватель Челябинского государственного университета Мария Журкова защитила свою кандидатскую диссертацию на материале романов-антиутопий. Она проанализировала тексты трех самых известных англо- и русскоязычных авторов этого жанра: «1984» Джорджа Оруэлла, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «Мы» Евгения Замятина. Лингвисту удалось доказать взаимосвязь представленных произведений с помощью авторской методики исследования смыслоформирования текста.

—Каждый читатель может быть объективным и понять смысл романа-антиутопии, применяя методику формирования смысла – рассказала Мария Журкова. — Это один из жанров, которые поддаются моделированию, также как, например, жанр детектива. Здесь можно чётко сформулировать мысль, которую хочет донести автор и выявить её в тексте. Мы считаем, что это возможно, если найти повторы на лексическом и семантическом уровнях. Так, во всех трёх романах присутствуют такие смысловые линии, как слежка, наблюдение государства за жителями, насаждение страха, управление государством силой, отрицание естественных прав человека и т.д. Эти смысловые линии могут быть охарактеризованы, в упрощенном плане, как тематические поля, которые объединяют произведения».

Все три автора — Джордж Оруэлл, Олдос Хаксли и Евгений Замятин, написали свои антиутопии в первой половине XX века. Перечитывая эти произведения спустя почти 100 лет, лингвисты отмечают, насколько многие модели этих произведений оказались пророческими. Ученые давно замечали схожесть сюжетов, а британский «1984» иногда даже называли продолжением «Мы».

— Ранее схожести были выявлены на уровне литературоведческого анализа, но никогда не анализировались на лингвистическом уровне, – отмечает Мария Журкова. – Не выявлялись цепочки слов, идеи и смыслы, которые они образуют. В данном исследовании мы определили смыслы, которые прослеживаются во всех трёх романах и проявляются путем использования одинаковых лексем, стилистических приёмов.

Мария Журкова представила свои выводы на диссертационном совете по филологическим наукам в ЧелГУ и получила степень кандидата филологических наук.

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