В Челябинске суд вынес приговор белорусскому бизнесмену, убившего жителя Златоуста из корыстных побуждений

Бизнесмена признали виновным по двум уголовным статьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд вынес приговор белорусскому бизнесмену Олегу Каморникову и его товарищу Ивану Чеботаеву за расправу над жителем Златоуста. Первого подсудимого признали виновным в убийстве из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), а второго – в пособничестве в убийстве из корыстных побуждений (ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

— Каморникову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, Чеботаеву – 8 лет, обоим – в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу матери убитого: с Каморникова – 900 тысяч рублей, с Чеботаева – 100 тысяч рублей, а также материальный ущерб (расходы на погребение) – 28,7 тысяч рублей солидарно с обоих осужденных, — рассказала руководитель пресс-службы челябинского облсуда Евгения Нациевская

Как установило следствие, Каморников, являясь директором нескольких фирм в Беларуси, накопил долгов на крупную сумму. И, чтобы их не платить, он связался с жителем Златоуста, которого уговорил фиктивно взять руководство над одной из его компаний. Однако в 2017 году начались проверки в отношении бизнеса Каморникова. Златоустовца вызвали на допрос в правоохранительные органы Беларуси, о чем он сообщил бизнесмену.

Однако Каморникову такой расклад дел не подошел. Он решил избавиться от жителя Челябинской области, чтобы избежать возможной уголовной ответственности. В мае 2017 года бизнесмен приехал на машине в Златоуст. Там он купил оружие и патроны, а также начал собирать информацию о своей будущей жертве. Затем мужчина вернулся домой.

В июле того же года Каморников снова приехал в Златоуст. На этот раз он взял с собой своего товарища Чеботаева. Они связались с жителем Челябинской области и под надуманным предлогом убедили его поехать с ними в Миасс. Однако по пути в город сделали остановку на трассе, где Каморников выстрелом в спину убил златоустовца. Затем мужчины закопали тело в землю и скрылись с места происшествия.

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