Детям в Челябинской области запретили участвовать в турпоходах без прививки от клещей

Детям в этом году без прививки от клещей не обойтись Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области для детей и подростков, которые не привились против клещевого энцефалита, будет действовать запрет на участие в туристических походах, экскурсиях и спортивных соревнованиях на открытой природе. Соответствующая информация об этом была опубликована в постановлении и. о. главного государственного санитарного врача региона Владимира Ефремова.

В документе также говорится, что аналогичный запрет распространяется и на участие непривитых подростков в городских и школьных субботниках.

Кроме того, дети, которые отдыхают этим летом в лагерях или санаториях без прививки, не смогут выходить за пределы территории загородного учреждения. Что же касается самих сотрудников, то все они должны быть обязательно привиты против клещевого энцефалита.

Постановление санитарного врача также коснулось и студентов, проходящих практику в природных очагах энцефалита. Им необходимо в обязательном порядке сделать прививку от клещей.

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