94% опрошенных назвали себя патриотами Фото: Анна САДОВНИКОВА

Челябинск вошел в тройку самых патриотичных городов России. К такому выводу пришло исследовательское агенство Zoom Market, которое провело опрос среди жителей 22 населенных пунктов.

Результаты исследования были построены за счет ответов всего на три вопроса: гордится ли человек тем, что живет в России, беспокоится ли за будущее и настоящее страны, может ли назвать себя патриотом. Как ни странно, 94% опрошенных считают себя патриотами, еще 81% гордятся тем, что живут в России, а 67% готовы пожертвовать собой ради интересов страны.

На первом месте в рейтинге оказалась Махачкала, на второй строчке — Волгоград. Замыкают список Москва и Санкт-Петербург.

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