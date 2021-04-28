94% опрошенных назвали себя патриотами
Фото: Анна САДОВНИКОВА
Челябинск вошел в тройку самых патриотичных городов России. К такому выводу пришло исследовательское агенство Zoom Market, которое провело опрос среди жителей 22 населенных пунктов.
Результаты исследования были построены за счет ответов всего на три вопроса: гордится ли человек тем, что живет в России, беспокоится ли за будущее и настоящее страны, может ли назвать себя патриотом. Как ни странно, 94% опрошенных считают себя патриотами, еще 81% гордятся тем, что живут в России, а 67% готовы пожертвовать собой ради интересов страны.
На первом месте в рейтинге оказалась Махачкала, на второй строчке — Волгоград. Замыкают список Москва и Санкт-Петербург.
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