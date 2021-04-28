Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство, на 28 апреля 2021 года в регионе зафиксировано 59 897 случаев COVID-19. За прошедшие сутки болезнь нашли еще у 105 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом выздоровели 121 человек, а всего с начала пандемии от вируса излечился 54 291 южноуралец. Под наблюдением специалистов остаются 2 972 пациента.

За прошедшие сутки выросла и статистика летальных исходов. Умерли еще 9 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. 8 из них скончались непосредственно от вируса, а у одного он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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