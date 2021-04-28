Магнитогорец ответит перед судом за стрельбу по детям в трамвае

Мужчина открыл стрельбу, будучи пьяным Фото: Иван ВИСЛОВ

Дело магнитогорца, который в трамвае стрелял из пневматического пистолета по детям, направили в суд. По данным прокуратуры, 17 февраля он пьяным ехал в вагоне, и в какой-то момент достал пистолет. Более 8 раз мужчина выстрелил по детям, нанеся легкий вред их здоровью.

— Обвиняемый ранее неоднократно судим, вину признал полностью, — добавили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В результате на мужчину завели уголовное дело, он ответит перед судом по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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