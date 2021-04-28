В Челябинской области монументы и воинские захоронения взяты под круглосуточную охрану

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Впереди — 10 дней выходных, праздничная повестка в регионе насыщенная, и важно обеспечить безопасность проведения всех событий. Губернатор Алексей Текслер провел заседание антитеррористической комиссии, акцентировав внимание силовиков и властей на местах на главном — безопасности.

— Особенно важно обеспечить антитеррористическую защищенность, правопорядок и стабильную социально-политическую обстановку накануне и в период майских праздников, когда резко увеличивается число мероприятий с массовым пребыванием людей. Важна не только профессиональная деятельность правоохранительных органов и спецслужб, но слаженная работа региональных органов госвласти, муниципалитетов, различных структур, — сказал губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что многое зависит от нас самих — жителей Челябинской области.

До начала всех праздничных мероприятий по поручению губернатора будут оценены готовности объектов и мест массового пребывания людей с точки зрения безопасности. Кроме того, будет обеспечена круглосуточная охрана монументов, памятников, мест массовых захоронений воинов Великой Отечественной — для пресечения попыток вандализма.

Как сообщает пресс-служба губернатора, обсудили на совещании и вопрос безопасности детского летнего отдыха. На Южном Урале 763 лагеря отдыха, в том числе — 65 загородных.