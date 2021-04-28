Разровняли выбоину шваброй: в состоянии новых челябинских дорог нашли сотни недостатков

Фото: Общероссийский народный фронт в Челябинской области

В Челябинске прошел масштабный мониторинг состояния гарантийных дорог, итогами которого поделился Общероссийский народный фронт. Всего проверяющие выявили сотни замечаний, и все это — на совсем свежих участках, отремонтированных в 2019-2020 годах.

Во многих местах замечены просевшие колодцы, где-то образовались трещины, проходящие через проезжую часть и тротуар. Не обошлось и без абсурдных ситуаций. В прошлом году возвели дорогу на улице 250-летия Челябинска, участок от Татищева до Академика Макеева был совсем новеньким, но на тротуаре уже есть провалы. Как объяснили подрядчики, всему виной дорожная соль, которая там скопилась и разъела асфальт.

Фото: Общероссийский народный фронт в Челябинской области

На улице Первой Пятилетки проводились коммунальные работы, после которых подрядчики решили вместо асфальта уложить цемент вокруг канализационного люка. А на улице Шаумяна рабочие превзошли себя: они засыпали выбоину дресвой и разровняли шваброй, чтобы было ровненько.

В администрации Челябинска заявили, что грехи подрядчиков уже вовсю устраняются.

— Все дефекты были зафиксированы сотрудниками КДХ и переданы подрядчикам, — рассказали в мэрии. — В настоящий момент работа по устранению замечаний уже ведется в разных районах города.

Все эти замечания направили не только в КДХ и прокуратуру, но и в Контрольно-счетную палату, поскольку многие дорогие ремонтировали в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: Общероссийский народный фронт в Челябинской области

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