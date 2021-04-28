Садовые маршруты Челябинск 2021: расписание автобусов

Маршруты будут работать до середины октября Фото: Андрей АБРАМОВ

С 1 мая в Челябинске начинают действовать садовые маршруты. Всего их будет 15, автобусы будут ездить из города в садовые товарищества и на базы отдыха. Они проработают до 15 октября:

102-с: Дворец культуры «Строитель» — «База отдыха «Автобусник»;

103-с: Теплотехнический институт — Сад «Лесная поляна»;

105-с: Дворец культуры «Строитель» — Сад «Узункуль»;

106-с: Стадион «Мечел» — Сад «Тимер»;

107-с: улица Чичерина — Сад «Кировский»;

110-с: улица Чичерина — Сад «Электрометаллург»;

112-с: Железнодорожный вокзал — Сад «Кузнец-3»;

117-с: улица Чичерина — Сад «Тракторосад-5»;

119-с: Теплотехнический институт — Сад «Теплостроевец»;

120-с: улица Чичерина — Сад «Курчатовец»;

121-с: Областная больница — Сад «Заречный»;

128-с: улица Чичерина — Сад «Кировский-2»;

170-с: Комсомольский проспект — Сад «Электровозник»;

198-с: улица Чистопольская — Сад «Любитель»;

131-с: Областная больница — Сад «Курчатовец».

Полный перечень остановок, на которых будут останавливаться автобусы, следующие по вышеуказанным маршрутам, можно увидеть на сайте Министерства дорожного транспорта. Для пенсионеров действуют льготы.

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