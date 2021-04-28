Садовые маршруты Челябинск 2021: расписание автобусов

Маршруты будут работать до середины октября
Фото: Андрей АБРАМОВ
С 1 мая в Челябинске начинают действовать садовые маршруты. Всего их будет 15, автобусы будут ездить из города в садовые товарищества и на базы отдыха. Они проработают до 15 октября:
102-с: Дворец культуры «Строитель» — «База отдыха «Автобусник»;
103-с: Теплотехнический институт — Сад «Лесная поляна»;
105-с: Дворец культуры «Строитель» — Сад «Узункуль»;
106-с: Стадион «Мечел» — Сад «Тимер»;
107-с: улица Чичерина — Сад «Кировский»;
110-с: улица Чичерина — Сад «Электрометаллург»;
112-с: Железнодорожный вокзал — Сад «Кузнец-3»;
117-с: улица Чичерина — Сад «Тракторосад-5»;
119-с: Теплотехнический институт — Сад «Теплостроевец»;
120-с: улица Чичерина — Сад «Курчатовец»;
121-с: Областная больница — Сад «Заречный»;
128-с: улица Чичерина — Сад «Кировский-2»;
170-с: Комсомольский проспект — Сад «Электровозник»;
198-с: улица Чистопольская — Сад «Любитель»;
131-с: Областная больница — Сад «Курчатовец».
Полный перечень остановок, на которых будут останавливаться автобусы, следующие по вышеуказанным маршрутам, можно увидеть на сайте Министерства дорожного транспорта. Для пенсионеров действуют льготы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru