На хозяйку йоркширского терьера, которого спас полицейский, завели уголовное дело

Полицейский не дал собаке умереть от жажды и голода. Фото: ГУ МВД по Челябинской области
Против жительницы Златоуста, которая на несколько дней бросила йоркширского терьера и уехала в Челябинск, завели уголовное дело за жестокое обращение с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ). 28-летней девушке грозит до года лишения свободы.
Напомним, жители многоэтажки пожаловались, что из одной квартиры долго доносится жалобное скуление собаки. Разобраться в истории приехал участковый Даниил Винс. Он выяснил, что в этой квартире живет молодая особа.
Участковый дозвонился до хозяйки. Она рассказала, что сейчас работает в Челябинске и домой не собирается, но и проникать в квартиру строго запретила. Сотрудник полиции предупредил женщину об ответственности за жестокое обращение с животным и обязал в кратчайший срок прибыть домой.
Вместе с соседями полицейский через щелочку в двери проталкивал ей снег и еду. Когда хозяйка вернулась, опасения подтвердились: у собаки действительно не было ни воды, ни корма. Ранее сообщалось, что участковый взял на себя заботу о терьере по имени Тимоша.
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