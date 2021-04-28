На челябинские улицы с понедельника выйдет «Трамвай Победы»

Прокатиться на таком трамвае можно будет с утра и до полуночи. Фото: Челябинский транспорт / Vk.com

В Челябинске с 3 мая начнется курсировать «Трамвай Победы». Как сообщает ООО «ЧелябГЭТ», электротранспорт с праздничной символикой станет подарком для горожан к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Вагон будет украшен как снаружи, так и внутри, поэтому всех желающих окунуться в праздничную атмосферу приглашаем прокатиться в «Трамвае Победы», — отметили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

Сколько трамваев выйдут на линию, пока неизвестно. Фото: пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ»

На улицы города он выйдет с понедельника и будет следовать по маршрутам №3 и №22.

Вагон будет находиться на линии с шести утра до полуночи, все остальные подробности (график движения и стоимость проезда) в организации обещают сообщить позже.

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