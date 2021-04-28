В центре Челябинска ограничат движение транспорта 1 и 2 мая

1 мая дороги перекроют из-за салюта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На центральных улицах в Челябинске 1 и 2 мая введут ограничение движения. Однако эти меры затронут общественный транспорт лишь наполовину – он в эти дни будет работать в особом режиме. Так, 1 мая в городе состоится праздничный салют, а уже на следующий день пройдут легкоатлетические соревнования.

— Праздничный фейерверк 1 мая, который посвящен присвоению Челябинку звания «Город трудовой доблести» состоится на набережной реки Миасс со стороны Торгового центра. Мероприятие начнется в 21:00, — сообщили в мэрии Челябинска.

В связи с проведением фейерверка будет ограничено движение автомобильного транспорта с 20 до 22 часов на следующих участках:

- по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга;

- по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы;

- по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса;

- по улице Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Краснознаменной;

- по улице Кирова от проспекта Победы до ул. Труда.

Движение городских маршрутов приостановят с 20.00. Пассажирский транспорт в это время будет сосредоточен на конечных пунктах в центральной части города для возможности оперативного обслуживания после открытия движения. Для перевозки горожан после 21.30 часов до 24.00 часов будет организуют работу следующих регулярных маршрутов:

- автобусные маршруты № № 2, 4, 34, 45, 64, 81, 18, 31,71 автобусами большого класса;

- трамвайные маршруты № № 16, 17, 22, 3, 20, 5, 8;

- троллейбусные маршруты № № 12, 14, 7, 17, 8, 19.

Кроме того, до 24.00 часов будет продлена работа маршрутов № 86, 56, 3, 10, 54, 112 по нерегулируемому тарифу автобусами малого и среднего класса.

2 мая, в связи с проведением 88-й легкоатлетической эстафеты, 67-й кольцевой гонки и 9-й гонки на лыжероллерах будет закрыто движение по проспекту Ленина на участке от улицы Цвиллинга до Лесопарковой с 10-00 до 15-00. Измененную схему маршрута общественного транспорта в этот день можно посмотреть на сайте мэрии.

Жителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут передвижения.

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