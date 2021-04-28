Шашлыки и пикники под угрозой: на Челябинскую область надвигается шторм

При ветре 25 м/c могут вырываться деревья с корнем Фото: Евгения ГУСЕВА

Начало майских выходных в Челябинской области может пройти при сильном ветре. Синоптики сообщают, что его скорость первого числа будет достигать до 18 м/c. Причем увеличение силы ветра будет наблюдаться и на следующий день.

А вот уже 3 мая порывы ветра составят 25 м/c. Такая погода считается штормовой, поскольку она может привести к разрушениям строений и деревьев. Так что жителям Южного Урала, которые запланировали выезд на природу или на шашлыки в этот день, следует быть особо осторожными.

Сила ветра начнет снижаться 4 мая. Его скорость до конца недели будет доходить до 10-13 м/c.

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