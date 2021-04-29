В Челябинске ограничат движение на семи дорогах из-за ремонта

Ремонт проводят несколько подрядчиков. Фото: КДХ Челябинска
Сегодня, 29 апреля, в Челябинске ограничат движение автомобилей на семи участках дорог из-за ремонта. Об этом сообщили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска.
— Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», — уточнили в ведомстве.
Где ограничат движение:
— Ул. Университетская Набережная от ул. Чичерина до ул. Молодогвардейцев. Здесь снимут верхний слой асфальта и уложат выравнивающий слой. А на участке от улицы Северо-Крымская до улицы Братьев Кашириных будут демонтировать бордюры.
— Комсомольский проспект от ул. Чайковского до ул. Чичерина будут убирать бортовые камни, устанавливать новые и устраивать тротуар. На участке от ул. Чайковского до ул. Молдавской ограничат движение.
— На улице Куйбышева на участке от Свердловского пр. до ул. Косарева демонтируют бортовые камни.
— Ул. Танкистов на участке от пр. Ленина до ул. Первой Пятилетки. Здесь подрядчик займется подготовкой места выполнения работ: поставят временные знаки и огрнаждения, начнут готовить место под тротуар, установят поребрики и борюды.
— Ул.Черкасская на участке от Шоссе Металлургов до Свердловского тракта установят поребрики и технический тротуар с уплотнением.
— На дороге к пос. Сухомесово от ул. Чистопольская до ул. Кольцевая будут вырубать деревья и убирать кусты.
— На ул. Краснознаменная демонтируют бордюр по левой стороне и парковки по правкой стороне от пр. Победы. Подрядчик установит бордюры на парковках и заезды во дворы по левой стороне.
Работы без ограничения движения:
— Дорога к пос. Новосинеглазово от Троицкого тракта до ул. Челябинская.
— Ул. Мраморная от ул. Морская до кольца автодороги в аэропорт.
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