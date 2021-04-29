В Челябинске ограничат движение на семи дорогах из-за ремонта

Ремонт проводят несколько подрядчиков. Фото: КДХ Челябинска

Сегодня, 29 апреля, в Челябинске ограничат движение автомобилей на семи участках дорог из-за ремонта. Об этом сообщили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска.

— Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», — уточнили в ведомстве.

Где ограничат движение:

— Ул. Университетская Набережная от ул. Чичерина до ул. Молодогвардейцев. Здесь снимут верхний слой асфальта и уложат выравнивающий слой. А на участке от улицы Северо-Крымская до улицы Братьев Кашириных будут демонтировать бордюры.

— Комсомольский проспект от ул. Чайковского до ул. Чичерина будут убирать бортовые камни, устанавливать новые и устраивать тротуар. На участке от ул. Чайковского до ул. Молдавской ограничат движение.

— На улице Куйбышева на участке от Свердловского пр. до ул. Косарева демонтируют бортовые камни.

— Ул. Танкистов на участке от пр. Ленина до ул. Первой Пятилетки. Здесь подрядчик займется подготовкой места выполнения работ: поставят временные знаки и огрнаждения, начнут готовить место под тротуар, установят поребрики и борюды.

— Ул.Черкасская на участке от Шоссе Металлургов до Свердловского тракта установят поребрики и технический тротуар с уплотнением.

— На дороге к пос. Сухомесово от ул. Чистопольская до ул. Кольцевая будут вырубать деревья и убирать кусты.

— На ул. Краснознаменная демонтируют бордюр по левой стороне и парковки по правкой стороне от пр. Победы. Подрядчик установит бордюры на парковках и заезды во дворы по левой стороне.

Работы без ограничения движения:

— Дорога к пос. Новосинеглазово от Троицкого тракта до ул. Челябинская.

— Ул. Мраморная от ул. Морская до кольца автодороги в аэропорт.

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