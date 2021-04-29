В Челябинске на пешеходном переходе сбили 10-летнего ребенка

За рулем ВАЗ находился мужчина 30 лет. Фото: ГИБДД Челябинска

Вчера, 28 апреля, в 18:20 на улице Жукова напротив дома №35 сбили 10-летнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом рассказали в ГИБДД Челябинска.

— За рулем ВАЗ-21093 находился 30-летний мужчина, — уточнили в ГИБДД города. — Пострадавшего ребенка с места происшествия увезли в больницу.

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