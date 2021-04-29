В Челябинской области обнаружили полмиллиона фальшивых рублей

Поддельных денег в регионе стало меньше Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2021 году в Челябинской области обнаружили 104 поддельные купюры общей суммой 500 тысяч рублей. Как сообщили в региональном Банке России, по сравнению с прошлым годом количество фальшивок снизилось на 17%.

— По-прежнему в лидерах — поддельные пятитысячные купюры (93 штуки), на долю которых пришлось почти 90% от всех выявленных подделок. Год назад было обнаружено 113 фальшивок этого номинала. Кроме того, было выявлено восемь фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей и по одной подделке номиналов 2000, 500 и 50 рублей, — сообщили в пресс-службе Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

По данным Банка России, чаще всего подделки обнаруживают на автозаправочных станциях и на кассах магазинов. Узнать признаки подлинности денежных знаков можно на сайте Банка России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru