Стало известно, когда запустят фонтан на площади Революции и во сколько начнется светомузыкальное шоу

Свето-музыкальное шоу подключат в 20 часов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Фонтан на площади Революции запустят в 12 часов. Весь день он будет работать в классическом режиме, а светомузыкальное шоу начнется в 20 часов, сообщил «Комсомольской правде» Сергей Макаров.

— Вчера мы его запустили в тестовом режиме. Все работает, форсунки в порядке. 1 мая мы его запустим. Погода уже будет хорошей. И настроение у жителей, думаю, тоже, — отметил Владислав Макаров.

В унисон воде и свету польются звуки узнаваемых мелодий военных лет. Музыкальный репертуар фонтана сменится после праздников. 1 мая также заработают и другие городские фонтаны.

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