Из-за легкоатлетической эстафеты 2 мая движение в центре Челябинска закроют на 5 часов

Улицы перекрывают грузовиками. Фото: Лидия Зиненко

В воскресенье, 2 мая, на время проведения традиционной легкоатлетической эстафеты закроют движение по проспекту Ленина от улицы Цвиллинга до Лесопарковой с 10:00 до 15:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, в этом году эстафета пройдет в областном центре уже в 88-й раз. Традиционно она открывает летний соревновательный сезон, но в прошлом году из-за пандемии все отменили. В эти выходные число тех, кто выйдет на старт превысит 2500 человек, учитывая, что после легкоатлетических эстафет на старт выйдут велогонщики и лыжники.

Торжественное открытие соревнований на площади Революции 2 мая в 10.30. Начало забегов в 11.00. Награждение — в 14.00.

На период приостановки движения будет изменена схема движения следующих маршрутов (с 11.00 часов до 13.45):

Автобусные:

№ 4 «Мамина — ЮУрГУ» по пр. Ленина — Свободы — Ж.Д вокзал (оба направления);

№ 14 «ЖД Вокзал — Новосинеглазово» по ул. Свободы — Тимирязева — Воровского — Блюхера и далее по маршруту (оба направления);

№ 90с «ЖД Вокзал — сад Кристалл» по ул. Свободы — Тимирязева — Воровского — Блюхера и далее по маршруту (оба направления);

№ 64 «Автобусный парк — ЖД Вокзал» — Автобусный парк — Братьев Кашириных — Свободы — ЖД вокзал (оба направления)

№ 83 «ЮУрГУ — Сухомесово» по пр. Ленина — Свободы — ЖД Вокзал (оба направления)

№ 81 «Чистопольская — ЮУрГУ» по пр. Ленина — Свободы — ЖД Вокзал (оба направления)

№ 2 «ЮУрГУ — Мехколонна» по пр. Ленина — Свободы — ЖД вокзал (оба направления.

Трамвайные:

№17 «Мед городок — ул. Чичерина» по улице Кирова — ул. Карла Маркса- ул. Российская на ЧГРЭС.

№ 20 «ЧМК — Медгородок» по улице Кирова — ул. Карла Маркса — ул. Российская на ЧГРЭС.

Троллейбусные:

№ 7 по маршруту «ЧМК — Свердловский пр. — ул. Труда — ул. Северо-Крымская — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ЧМК»;

№ 8 по маршруту «ЧКПЗ — Ж. Д. Вокзал».

№ 10 по маршруту «Солнечный берег — Ж. д. вокзал»

№ 11 по маршруту «АМЗ — Ж.Д вокзал»;

№12 по маршруту «ул. Молдавская — Комсомольский пр. — Свердловский пр. — ул. Труда — ул. Северо-Крымская — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ул. Молдавская»;

№ 14 по маршруту «ЧМК-Бр. Кашириных»;

№16 по маршруту «ЖБИ — ЧТЗ»;

№ 17 по маршруту «ул. Молдавская — Комсомольский пр. — Свердловский пр. — ул. Труда — ул. Северо-Крымская — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ул. Молдавская»;

№ 19 направится по маршруту № 21 «ТЭЦ-3 — Ж. д. вокзал» (с заездом на пос. Первоозерный в оба направления);

№ 26 по маршруту «ул. Молдавская — Комсомольский пр. — Свердловский пр. — ул. Труда — ул. Северо-Крымская — ул. Бр. Кашириных — ул. Чичерина — Комсомольский пр. — ул. Молдавская».