В Челябинске приземлился первый самолет компании Red Wings

В ближайшее время Red Wings запустит еще три направления. Фото: Миндортранс Челябинской области

В аэропорту Курчатов встретили первый самолет авиакомпании Red Wings. С 1 мая компания будет выполнять рейсы в Махачкалу (2 рейса в неделю), Мурманск (2 рейса в неделю), Норильск (1 рейс в неделю) и Геленджик (1 рейс в неделю). Как сообщили в региональном миндортрансе, самолет встретили «салютом» водяной арки.

— В ближайшее время будут запущены еще три направления из Челябинска, выполняемые данной авиакомпанией: в Сургут, Калининград и Ханты-Мансийск, — добавили в региональном миндортрансе.

Воздушный лайнер «Сухой Суперджет 100» будет теперь базироваться в аэропорту Челябинска на постоянной основе, а при расширении программы полетов Red Wings планирует создать здесь хаб с базированием нескольких воздушных судов.

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