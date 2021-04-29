Буйный должник из Челябинска забросал приставов использованными подгузниками

Должник давно известен своим взрывным характером Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В отделении судебных приставов по Ленинскому району Челябинска случился дурно пахнущий скандал. Челябинец, с банковских счетов которого приставы списали деньги за неоплаченные штрафы за административные нарушения, закидал сотрудников использованными подгузниками и устроил драку, когда его пытались остановить.

27 апреля мужчина пришел на прием к судебному приставу-исполнителю. В отношении него ведется два исполнительных производства по взысканию штрафов за невыполнение правил поведения при ЧС и неисполнение распоряжения судьи. Добровольно долг мужчина не погасил, поэтому принудительно с его счетов в банке списали долг.

— На приеме гражданин утверждал, что взысканы денежные средства, начисленные ему по листу временной нетрудоспособности, но данный вид дохода не обладает иммунитетом от взыскания, — пояснили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Ответ пристава его не удовлетворил и мужчина начал оскорблять сотрудников и кидать в них использованные детские подгузники. В УФССП по Челябинской области уверены: должник явно пришел с целью провокации. Когда вызвали полицию, он обругал и их, яростно сопротивлялся и даже причинил вред здоровью одного из сотрудников.

— Данный гражданин хорошо известен в суде Ленинского района и сотрудникам полиции. Судебными приставами за нарушение правил поведения в зданиях суда и мировых участков он неоднократно привлекался к административной ответственности, — добавили в ведомстве.

Сейчас в отношении должника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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