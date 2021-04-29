Эвакуаторщиков предлагают штрафовать за царапины и сколы на машинах

Штрафы начинаются от 5000 рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области предлагают штрафовать эвакуаторщиков за отсутствие акта приема-передачи машины во время эвакуации. Законопроект сегодня, 29 апреля, в первом чтении приняли депутаты Законодательного собрания Челябинской области.

Так, будет легче отследить сколы, царапины и вмятины, которые остаются после того, как автомобиль увезли на штраф-стоянку. Должностные лица предлагают штрафовать на сумму от пяти до 10 тысяч рублей, юридические — 15-30 тысяч рублей.

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