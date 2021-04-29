В Челябинске вырос спрос на вязку домашних животных и СПА для собак

Также в Челябинске вырос спрос на одежду и домики для животных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Год назад с началом карантина россияне активно обзаводились домашними животными. Так, на сайте объявлений Авито спрос на котят и щенков во II квартале 2020 года вырос на 30% по сравнению с первыми месяцами. А вот уход за домашними любимцами россияне предпочитают доверять профессионалам. Не стали исключением и жители Челябинска — здесь спрос на услуги по уходу за животными в I квартале 2021 года вырос на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также на 37% по сравнению с концом 2020 года.

Среди услуг на Авито по уходу за питомцами в Челябинске числится не только груминг, прививки и лечение у ветеринара, но и не требующие специальных навыков — например, выгул собак. Многие горожане поручают прогулки с любимыми питомцами специалистам на время командировок или просто в плохую погоду. При этом для студентов прогулки с собаками соседей по району могут стать источником дополнительного заработка.

Среди предложений услуг по уходу за животными особенно распространены услуги ветеринаров, стрижка и груминг для мохнатых любимцев. Также можно встретить множество объявлений, связанных с услугами по выгулу, передержке, вязке питомцев и даже СПА-процедуры для собак.

Также на 39% по сравнению с прошлым годом увеличился спрос на товары для животных, среди которых особым спросом у челябинцев пользовались будки и одежда для питомцев — их популярность выросла за год на 45% и 114% соответственно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru