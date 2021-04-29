Купание во дворе в мороз и чтение книг на раскладушках: челябинский госархив поделился фотографиями советского детства

Фото: Государственный архив Челябинской области

В Челябинске на Кировке сегодня, 29 апреля, открылась выставка советских снимков «Мир детства». Экспозицию для галереи «Открытый город» подготовил региональный государственный архив, который поделился с изданием «Хорошие Новости» самыми яркими фотографиями. Как рассказали организаторы мероприятия, героями фотовыставки являются дети 1920-1990-х годов, запечатленные на снимках известных фотографов Южного Урала.

Фото: Государственный архив Челябинской области

Фото: Государственный архив Челябинской области

Фото: Государственный архив Челябинской области

Фото: Государственный архив Челябинской области

Фото: Государственный архив Челябинской области

Фото: Государственный архив Челябинской области

Фото: Государственный архив Челябинской области

Фото: Государственный архив Челябинской области

Фото: Государственный архив Челябинской области

Фото: Государственный архив Челябинской области

Фото: Государственный архив Челябинской области

Фото: Государственный архив Челябинской области

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