Высокопоставленный полицейский, подозреваемый во взятке от черных риелторов, захотел выйти из СИЗО

Леонид Галанин пробудет в СИЗО до 26 мая. Фото: Леонид Галанин / Ok.ru

Челябинский областной суд решил отказать в изменении меры пресечения экс-начальнику оперативно-розыскной части по собственной безопасности ГУ МВД Леониду Галанину, обвиняемого в получении взятки от черных риелторов и превышении должностных полномочий. Как сообщили в пресс-службе ЧОС, подозреваемый останется в СИЗО до 26 мая 2021 года.

— В апелляционной жалобе сторона защиты просила отменить постановление суда первой инстанции, изменить меру пресечения подзащитного на домашний арест или запрет определенных действий, — сообщила руководитель пресс-службы челябинского облсуда Евгения Нациевская.

По версии следствия, Леонид Галанин с 2005 по 2012 годы за решение об отказе в возбуждении уголовного дела получил взятку от черных риелторов в виде квартиры, без фактической передачи денег, зная об их причастности к мошенничеству с недвижимостью.

Преступления были выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

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