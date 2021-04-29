Челябинский «Трактор» определился с тренером женской команды «Белые медведицы»

Игорь Знарок. Фото: пресс-служба ХК «Торпедо»

Женская команда «Белые медведицы» в структуре челябинского «Трактора» появились в начале апреля. Сейчас идет набор игроков и персонала. Однако уже известно имя главного тренера. Им стал бывший наставник фарм-клуба «Челмет» Игорь Знарок. Сам специалист заявил, что для него предложение возглавить женскую команду было неожиданным.

— Это новый вызов в моей тренерской карьере. Девочки — это другая психология. Все будет по-новому. С одной стороны, тяжело, с другой — крайне интересно, — заявил Игорь Знарок.

Отметим, что женский хоккей начал активно развиваться в Челябинске в середине 1990-х годов и до 2002-го. За это время команда сменила свое название три раза: «Метелица» (1997/1998), «Ника» (1998-2000) и «Казак-Уральский» (2000-2002). Однако наивысший успех к челябинским спортсменкам пришел в сезоне 2010/2011. Тогда они назывались «Факелом» и завоевали «бронзу» чемпионата России. В марте 2014 года женская команда вошла в систему «Трактора» и сменила название на «Белые Медведицы». Однако после одного проведенного сезона была расформирована. И теперь, спустя шесть лет, команду снова начали собирать.

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