В Челябинской области за сутки выявили 106 новых случаев коронавируса.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинской области за сутки зарегистрировали 106 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 60 107. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
Скончались 7 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались шесть пациентов. Причиной смерти одного человека стало сопутствующие заболевание.
Больничные палаты при этом покинули 107 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 54 523 человека. Под присмотром врачей остаются 2 935 зараженных.
За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали более двух миллионов человек. За прошедшие сутки — 7 751 тест.
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