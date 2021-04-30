Днем будет тепло, но ветрено. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области в ближайшие выходные, 1 и 2 мая, максимальная температура воздуха днем достигнет +21 °С. От жары изнывать не придется. Прохлады добавят кратковременные дожди и ветер западных направлений, порывы которого будут достигать местами 18 м/с.

По прогнозу синоптиков челябинского гидрометцентра, сегодня в регионе облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и ветер скоростью 8-13 м/с. Местами порывы — до 15-20 м/с. Днем +10… +15 °С, в горах до +6 °С.

В субботу, 1 мая, ночью синоптики прогнозируют -3… +2 °С, днем — +16… +21 °С. Впечатление от прогулки испортит юго-западаный ветер скоростью 5-10 м/с, местами порывы которого будут достигать 15-18 м/с.

Сохранится ветреная погода и в воскресенье, 2 мая. Ночью столбики термометров опустятся до значений +4… +9 °С, но днем воздух прогреется до +16… +21 °С, на севере области +11 °С. Ожидаются облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди.

Челябинцам на первомайские гуляния можно идти без зонта. Синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Главное, чтобы не унесло сильным юго-западным ветром скоростью 5-10 м/с и с порывами до 16 м/с. Утром в этот день будет заметно холодно, потому что ночью столбики термометров опустятся до 0…-2 °С. Но днем солнце прогреет воздух до +16… +18 °С.

В воскресенье, 2 мая в Челябинске к ветру добавятся кратковременные дожди. Ночью +5… +7 °С, днем — +16… +18 °С.

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