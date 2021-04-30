В Челябинске водитель на BMW Х5 сбил 85-летнюю бабушку на зебре у Краеведческого музея

Пенсионерка попала под колеса иномарки у Краеведческого музея. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 85-летняя пенсионерка попала под колеса BMW Х5, переходя дорогу по зебре у Краеведческого музея. Помощь бабушке оказали врачи, но госпитализация ей не потребовалась. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу, пешеходу было рекомендовано амбулаторное лечение.

— Авария произошла 29 апреля напротив дома №100 по улице Труда, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. — Водитель автомобиля BMW Х5 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево. В результате ДТП травмы получила женщина 1936 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится административное расследование.

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