В Челябинске в 2021 году на месте хаотичной стоянки за РК «Мегаполис» благоустроят набережную

Такой территорию за РК «Мегаполис» челябинцы еще не видели. Фото: управление архитектуры Челябинска

В Челябинске в 2021 году благоустроят набережную реки Миасс за развлекательным комплексом «Мегаполис». На месте хаотичной автостоянки появится новое общественное пространство с велодорожкой, скамейками, зонами тихого отдыха и летними кафе. Глава Центрального района Виктор Ереклинцев рассказал, что там будут делать.

— Территория будет полностью пешеходной с газонами озеленением и малыми архитектурными формами, — рассказал Виктор Ереклинцев. — Ближе к «Мегаполису» — велодорожка, принципиально сделанная из асфальта. Несколько видов скамеек: круглые, со спинками и без них, барные стулья крутящиеся — здесь будет достаточно большое разнообразие архитектурных форм. Будут установлены четыре больших зонта — намек на некую пляжную зону. Это будет современный проект с разнообразными спортивными элементами, детскими площадками. Мы также используем (в основном, для детских площадок) дорогой материал — древесину робиния.

Чтобы людям было комфортно, архитекторы предусмотрели навесы над лавочками. Фото: управление архитектуры Челябинска

Работы по благоустройству набережной вдоль главной водной артерии города продолжат по поручению мэра Натальи Котовой. Разработкой проекта занимается местное управление архитектуры. Главная задача, как утверждают чиновники, — вернуть берег Миасса людям.

Вдоль двухполосной велодорожки высадят многолетники. Фото: управление архитектуры Челябинска

Согласно эскизному проекту, на площади 1,28 гектара между улицей Красная и Свердловским проспектом появятся широкий тротуар, двусторонняя велодорожка, летние кафе, скамейки, зоны для тихого отдыха, в том числе с детьми. Люди смогут наблюдать водный пейзаж через проницаемое покрытие. Похожее есть в Казани, и его, кстати, очень хвалил челябинский урбанист Лев Владов.

На набережной появится бар с видом на реку. Фото: управление архитектуры Челябинска

Протяженность этого участка набережной — 430 метра. Там планируют высадить не менее 84 деревьев и разбить клумбы. Мобильное озеленение позволит организовать там ярмарки и фестивали, летние кафе и фудтраки, зоны встреч и ожидания. По задумке архитекторов, в ночное время гулять вдоль берега реки будет комфортно: установят фонари, наземные и ландшафтные светильники.

Велодорожку сделают на возвышенности. Фото: управление архитектуры Челябинска

В качестве материалов будут использованы крупноформатная гранитная плитка, деревянный настил, резиновое покрытие и асфальт.

А это зона отдыха со стороны улицы Красная. Фото: управление архитектуры Челябинска

Говорят, что здесь будет комфортно гулять с детьми. Фото: управление архитектуры Челябинска

Попасть на набережную можно будет с остановки общественного транспорта у дворца спорта «Юность» по пешеходному тротуару.

А ночью прогулочную зону будут освещать фонари и подсветка. Фото: управление архитектуры Челябинска

Чиновники планируют благоустроить берег реки между улицей Красная и Свердловским проспектом. Фото: управление архитектуры Челябинска

— В отдельный этап пока вынесли проектирование выхода к воде с набережной, — объяснили в управлении архитектуры. — Для работы над ним и подсчет его стоимости требуется больше времени.

Работы на участке начнутся в 2021 году. Фото: управление архитектуры Челябинска

Сколько денег уйдет на благоустройство уже представленного проекта чиновники пока не уточнили.

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