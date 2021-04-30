На границе Челябинской области и Башкирии взорвался газопровод

фото: Андрей Иванюта/vk.com

Ранним утром в пятницу, 30 апреля, на границе Челябинской области и Башкирии разгерметизировался, а затем вспыхнул газовый трубопровод. ЧП произошло в Белорецком районе.

ЧП не повлияло на подачу голубого топлива в Челябинской области. Как прокомментировали газовики, поврежденная труба не является магистральной, города и поселки нашего региона к ней не подключены.

Тем временем в Башкирии продолжается ликвидация ЧС.

— Сейчас там все уже локализовано, догорание идет. То есть задвижки перекрыты, идет выгорание того газа, который остался в трубе. Риска пожара нет, ближайшие дома находятся далеко, поэтому эвакуация не требуется, — цитируют наши коллеги КП-Уфа главу Белорецкого района Андрея Иванюту.

До 12:00 2 мая перекрыто движение на 3-километровом участке трассы Уфа-Инзер-Белорецк. По этой дороге водители добираются из Магнитогорска в Уфу.

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