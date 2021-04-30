В Челябинске из-за фейерверка 1 мая временно ограничат движение в центре города

Салют прогремит 1 мая в 21:00. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1 мая на набережной реки Миасс со стороны Торгового центра в 21:00 прогремит салют. Фейерверк запустят в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести». В мэрии предупреждают, что за час до начала в центре ограничат движение транспорта.

Центр встанет в пробках с 20:00 до 22:00 на нескольких участках. Для удобства мы собрали всю информацию в одной картинке:

Инфографика: Сергей Зверев

В частности, ограничат движение на проспекте Ленина (от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга), на Свердловском проспекте (от проспекта Ленина до проспекта Победы), на улице Труда (от Российской до Энгельса), на Братьев Кашириных (от Российской до Краснознаменной) и на Кирова (от Победы до Труда).

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