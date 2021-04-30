Как будет ходить общественный транспорт 1 мая

1 мая автобусы будут ходить до 24 часов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Городской общественный транспорт 1 мая будет ходить по привычному расписанию до 20 часов. Потом его, как и личные автомобили горожан на 2 часа остановят из-за фейерверка, запланированного в честь признания Челябинска «Городом трудовой доблести».

Инфографика: Сергей Зверев.

Сам салют запустят в 21 час в районе «Торгового центра» на набережной реки Миасс. Дороги откроют в 22 часа. Городской транспорт также возобновит свой маршрут. Автобусы 1 мая будут ходить до полуночи. Чтобы все православные, которые захотят посетить пасхальные богослужения, смогут вовремя добраться в храмы Челябинска.

- Обычно в будние дни наши автобусы ходят до 11 часов вечера, в выходные - до 9 вечера.1 мая, в день салюта, мы продлили это время в связи с распоряжением. 15 маршрут, который курсирует в районе храмов, заберет пассажиров с ЮУрГУ и отправится на ЧМЗ, - прокомментировали в Первой транспортной корпорации.

Ночное (дополнительное) расписание 15-го маршрута с остановки ЮУрГУ:

22.30

23.00

23.30

Добираться после богослужений челябинцам придется самостоятельно. В этом году перевозчики не будут предоставлять дополнительные автобусы. 2 мая городской транспорт начнет движение, как обычно, с 6 утра.

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