В три города Челябинской области накануне 9 Мая прибудет «Поезд Победы»

Ретропоезда приедут в три города Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне 9 Мая в Челябинскую область прибудет «Поезд Победы». Ретропоезда на паровой тяге можно будет увидеть на станциях Магнитогорска, Карталов и Челябинска. В них приедут артисты в форме военных лет, а на перронах организуют концерт.

— Все мероприятия будут проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД. — В Челябинске «Поезд Победы» поведет паровоз серии П36, в Магнитогорске и Карталах — ЛВ.

В Магнитогорске праздник состоится 4 мая в 11:00, в Карталах — 5 мая в это же время.

В Челябинске праздник начнется 7 мая в 13:00. У Центра исторического наследия ЮУЖД будет работать выставка военной техники и интерактивная экспозиция с военным госпиталем, штабом и минометным окопом. А еще инсценируют работу железнодорожной станции в военное время.

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