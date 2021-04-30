В три города Челябинской области накануне 9 Мая прибудет «Поезд Победы»

Ретропоезда приедут в три города Челябинской области
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Накануне 9 Мая в Челябинскую область прибудет «Поезд Победы». Ретропоезда на паровой тяге можно будет увидеть на станциях Магнитогорска, Карталов и Челябинска. В них приедут артисты в форме военных лет, а на перронах организуют концерт.
— Все мероприятия будут проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД. — В Челябинске «Поезд Победы» поведет паровоз серии П36, в Магнитогорске и Карталах — ЛВ.
В Магнитогорске праздник состоится 4 мая в 11:00, в Карталах — 5 мая в это же время.
В Челябинске праздник начнется 7 мая в 13:00. У Центра исторического наследия ЮУЖД будет работать выставка военной техники и интерактивная экспозиция с военным госпиталем, штабом и минометным окопом. А еще инсценируют работу железнодорожной станции в военное время.
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