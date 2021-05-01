Утренний рейс «Победы» из Челябинска в Москву задержали на 11 часов: при чем тут погода в Сочи

Самолет не смог приземлиться в Сочи и ушел на Махачкалу. Фото: cekport.ru

Из Челябинска на 11 часов задержали рейс «Победы» в Москву. Самолет Boeing 737 должен был вылететь в 05:50. Сначала время вылета перенесли на 14:00, теперь в расписании стоит 16:50.

— Борт вылетел из Москвы в Сочи, а потом из Сочи должен был к нам в Челябинск. Но из-за плотного тумана в Сочи, он не смог приземлиться и ушел на запасной аэропорт в Махачкале. Сейчас там ждут, когда поменяется погода, чтобы забрать пассажиров в Сочи и прилететь в Челябинск. А потом уже в Москву, — рассказали КП-Челябинск в аэропорту имени Курчатова.

Согласно расписанию, самолет из Сочи должен был прилететь в 04:30, но прибудет только в 16:20.

Из-за погоды сегодня утром на два часа был задержан самолет Челябинск-Сочи. Вместо 05:50 он вылетел в 07:51.

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