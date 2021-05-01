«Вся улица в дыму»: что горит на северо-западе Челябинска

Фото: читатель КП
Днем в субботу, 1 мая, челябинцы заметили дым в районе перекрестка Университетской набережной с улицей Чичерина.
— Вся улица в дыму, — пишет читательница КП-Челябинск Екатерина.
Как прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, горела сухая трава.
Напомним, что в Челябинской области введен особый противопожарный режим. Такие меры приняты в связи с возрастающим количеством возгораний. Для южноуральцев это значит, что теперь запрещено посещать леса региона и, тем более, разводить там костры. Также под запрет попадает сжигание отходов и любого мусора, сжигание травы на участках, которые примыкают к лесам.
При этом жителям Челябинской области не запрещено гулять и заниматься спортом в парках и скверах, а также выезжать за город в места отдыха. Жарить шашлыки можно, но в мангалах и с соблюдением всех правил безопасности.
— За нарушения полагаются штрафы: на граждан в размере до четырех тысяч рублей, на должностных лиц — до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — до 400 тысяч рублей, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
А между тем, в Миассе снова горят торфяники. Густой черный дым видно издалека.
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