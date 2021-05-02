В Челябинске покажут 1,5-метровые яйца и научат делать пасхальные украшения

На выставке проведут полезные занятия и викторины.

Сегодня, 2 мая, в Челябинске у ледовой арены «Трактор» состоится пасхальная выставка-ярмарка. Посетителям предлагают поучаствовать в мастер-классах по росписи яиц и пасхальных украшений, пройти квест и нарисовать картину по номерам.

Для любителей истории родного города состоится экскурсия-беседа «Православные храмы Челябинска». Предусмотрена развлекательная программа. Новый художественный театр представит мини-спектакли и проведет веселые викторины. Позже к нему присоединятся актеры из театра «Манекен».

Подарком для горожан станет необычная фотозона — арт-объекты в виде объемных пасхальных яиц высотой 1,5 метра. Состоится награждение победителей конкурса «Пасхальное настроение». Лучшие работы — декорированные пасхальные яйца — можно будет увидеть на выставке у ледовой арены.

Ярмарка будет работать всю пасхальную неделю. Мастер-классы запланированы на 4 и 7 мая. 4 мая, челябинцев ждут на интерактиве по пасхальной живописи на воде. Пройдут мастер-классы по созданию православных оберегов, росписи пряников и созданию праздничных узоров. В пятницу, 7 мая, запланированы мастер-классы по народной кукле, песочной живописи и игровая программа.

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