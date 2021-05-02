Челябинский бадминтонист завоевал золото чемпионата Европы без решающего матча

Владимир Иванов (справа) и Иван Созонов (слева). Фото: Владимир Иванов/instagram.com

На проходящем в Киеве чемпионате Европы триумфальной выступил российский дуэт — Владимир Иванов из Челябинска и Иван Созонов завоевали золото в парном разряде.

Как сообщили в Минспорта Челябинской области, в решающем матче российский дуэт должен был сыграть с немецкой парой Марвин Зайдль / Марк Ламсфусс. Однако у одного из соперников был выявлен положительный тест на COVID-19. Таким образом, россияне были объявлены победителями соревнований.

Ранее Иванов и Созонов становились неоднократно призерами чемпионатов Европы, а в 2015 году завоевали золото континентального первенства в Казани.

Иванов и Созонов являются кандидатами на участие в Олимпийских играх 2021 в Токио.

— Они уже не первый год выступают вместе, дополняют и понимают друг друга. Это и приносит им стабильно высокие результаты на соревнованиях международного уровня. С нашей стороны приложим все усилия для того, чтобы спортсмен смог успешно подготовиться к Олимпиаде-2021 в Токио, — прокомментировал успех Владимира Иванова Министр спорта Челябинской области Максим Соколов.

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