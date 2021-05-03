В Кургане открыли прямое авиасообщение с Сочи

Рейсы в южном направлении будут осуществляться до конца сентября Фото: Александр ГЛУЗ

В Кургане с 1 мая уже можно улететь на самолете в Сочи и Симферополь. Эти рейсы субсидируемые и осуществляются два раза в неделю, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Отвечает за перевозку пассажиров авиакомпания «Сибирь». Первый рейс из Кургана в Сочи вылетел 1 мая. Из 144 билетов было куплено 112. Субсидируемые перелеты в Симферополь будут действовать по 29 сентября, в Сочи — по 28 сентября.

Рейсы по южному направлению осуществляются два раза в неделю. В Сочи можно улететь во вторник и в субботу в 18:00. Вернуться обратно в столицу Зауралья можно в те же дни с приземлением в аэропорту в 17:10. Вылеты из Кургана в Симферополь осуществляются по средам и воскресеньям в 18:10. Рейсы из Симферополя приземляются в Кургане в эти же дни в 17:20.

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