В Челябинске школьники полили водой оголенный провод и получили ожоги

Травмы получили трое детей Фото: Валентина ВАГАНОВА

Инцидент произошел вечером, 1 мая, во дворе дома №79 по улице Профессора Благих в Курчатовском районе Челябинска. Трое школьников во время прогулки увидели оголенный провод и начали поливать его водой. В итоге из-за короткого замыкания загорелся некий предмет, какой именно – дети объяснить не смогли. Огонь перекинулся на школьников, в результате чего они получили ожоги.

Дети прибежали домой и рассказали о случившемся родителям. Те вызвали скорую помощь. Как пишет издание «Полит-74» со ссылкой на пресс-службу горздрава, 13-летний подросток получил ожог лица первой степени, 11-летний мальчик – ожог лица первой-второй степени, еще один 13-летний школьник – ожог лица и кистей первой и второй степени. Все дети были госпитализированы в городскую больницу №6.

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