В центре Челябинска ограничат спуск колясок в подземном переходе из-за подготовки к 9 мая

Жителей заранее просят учитывать свой маршрут. Фото: Игорь Клеин

На площади Революции в центре Челябинска ограничат спуск колясок в подземном переходе. Эти меры связаны с установкой мобильной трибуны для зрителей Торжественного построения, которое состоится 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе управления культуры города.

— На время монтажа трибуны временно ограничен спуск колясок в подземном пешеходном переходе на площади Революции со стороны музея искусств, — уточнили в ведомстве.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 9 мая в Челябинске будет облачная погода. Ночью — +11 °C, а днем воздух прогреется до +16°C. При этом из-за западного ветра скоростью до 6 м/с ощущаться будет как +13 °C.

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