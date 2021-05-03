В Челябинской области спасатели эвакуировали со склона горы 70-летнюю пенсионерку с переломом ноги

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Инцидент произошел 1 мая в Челябинской области на крутом склоне горы Малый Шихан в районе поселка Аракуль. 70-летяя женщина поскользнулась на каменистой тропе и сломала себе ногу. На нее обратили внимание проходившие мимо туристы. Они-то и вызвали спасателей.

— На помощь прибыла дежурная смена Кыштымского отряда Челябинской областной ПСС. Женщине оказали первую помощь, повреждённую ногу зафиксировали, и полкилометра вниз с горы на спинальном щите несли до машины СМП, — сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области

Несколько молодых людей вызвались добровольно помогать спасателям нести пенсионерку по крутому осыпающемуся склону. Сейчас пострадавшая находится на лечении в стационаре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru