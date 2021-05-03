В Челябинской области за сутки умерли пять человек с коронавирусом

Число заболевших в регионе перевалило за 60 тысяч Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 105 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 60 423. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались пять человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли четыре пациента. Причиной смерти одного человека стало сопутствующие заболевание.

Больничные палаты при этом покинули 101 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 54 832 человека. Под присмотром врачей остаются 2 923 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали более двух миллионов человек. За прошедшие сутки — 4 305 тестов.

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