Жители сразу двух районов Челябинска пожаловались на запах фекалий в воздухе

Передвижная лаборатория выявила превышение показателей по сероводороду в полтора раза. Фото: министерство экологии Челябинской области

Жители Курчатовского и Калининского районов Челябинска в минувшее воскресенье, 2 мая, начали жаловаться на фекальный запах в воздухе. Сотрудники Минэкологии направили туда передвижную лабораторию для проверки поступивших сообщений. По данным ведомства, в ходе мониторинга было зафиксировано превышение показателей по сероводороду в 1,5 раза. Уже начался поиск нарушителя-предприятия.

— Из-за смены направления ветров отрабатывается большое количество источников, которые могли стать причиной неприятного запаха в областном центре. В частности, проверяются Кременкульские очистные сооружения, очистные МУП ПОВВ, сельхоз поля, используемые фабрикой “Равис” и ряд промышленных объектов. Для проведения дополнительных проверочных мероприятий информация направлена в управление Росприроднадзора, — сообщил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В министерстве экологии также добавили, что в настоящий момент на Северо-Западе Челябинска работает передвижная лаборатория для мониторинга ситуации. Пока что никаких превышений не выявлено.

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