Челябинская скалолазка Дарья Акулова завоевала золото первенства Европы

Фото: Федерация скалолазного спорта России

Челябинка Дарья Акулова стала победительницей первенства Европы в дисциплине «боулдеринг». Состязания проходили в персмком спортивном комплексе имени Сухарева и объединили сильнейших представительниц этого вида спорта. Наша землячка стала единственной представительницей сборной России в финале соревнований, и ей удалось завоевать золото.

— Борьба за медали развернулась между Дарьей Акуловой и Линой Фуной из Словении, — рассказал пресс-секретарь министерства спорта Челябинской области Виталий Визаулин. — Акулова сумела сделать топ на первой же трассе. Ее соперницы в то время не смогли добраться даже до промежуточного финиша — зоны.

На второй трассе, по словам Виталия Визаулина, аналогичного успеха сумела добиться Фуна. Но трасса покорилась ей лишь с девятой попытки, а Дарье — с третьей. Благодаря этому она сохранила лидерство.

Фото: Федерация скалолазного спорта России

Покорить третью трассу не удалось не одной спортсменке и исход противостояния определил четвертый маршрут. Челябинка вышла на трассу первой и сумела взять зону, а для соперницы это препятствие так и осталось загадкой.

— В итоге российская скалолазка с двумя топами и тремя зонами выиграла первенство Европы, — резюмировал представить регионального минспорта.

Первенство Европы проходит в Перми в нескольких дисциплинах. Это трудность, эталон и боулдеринг. Участники состязаний соревнуются в трех возрастных категориях. Самым юным — 14-15 лет.

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