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Происшествия4 мая 2021 10:55

Спасатели третий день ищут двух пропавших рыбаков на водоемах Челябинской области

Они вышли на промысел на лодке ночью
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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Мужчин не могут найти уже третий день. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Мужчин не могут найти уже третий день. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

На водоемах Челябинской области пропали два рыбака. Их ищут уже три дня. Одного — в воде Шершневского водохранилища, другого — в озере Утяжка Брединского района. Оба вышли на промысел ночью на лодке. Об этом во вторник, 4 мая, сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Информация о пропавших рыбаках на Шершневском водохранилище поступила спасателям рано утром еще 2 мая. Звонил очевидец, который около 6 утра в 150 метрах от берега нашел перевернутую лодку. Оказалось, что в ней накануне на промысел отправились двое мужчин. Но не вернулись.

— На поиски пропавших привлекли спасателей областной ПСС, городской службы спасения, пожарной охраны, ГИМС, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области. — ОБнаружили тело одного погибшего рыбака, который находился в спасжилете. Поиски второго продолжаются до сих пор.

Тело ищут пешим ходом, визуально осматривая береговую линию, и на лодках. Спасатели применяют багры, кошки и картплоттер.

— Еще один мужчина в эту же ночь не вернулся с рыбалки на озере Утяжка, — добавили в ПСС Челябинской области. — Со слов напарника пропавшего, после 11 вечера мужчина на лодке без спасжилета вышел на озеро ставить сети и до 6 утра к берегу у места стоянки автомобилей не вернулся.

Мужчину ищут спасатели Локомотивного отряда областной ПСС и полиция. Им уже удалось найти перевернутую лодку, но тело 53-летнего мужчины пока не обнаружено. Затрудняют поиски жителя Орска большая площадь водной поверхности, широкая прибрежная полоса, заросшая камышом, и постоянно меняющийся порывистый ветер.

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