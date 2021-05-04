«Держал ее за руки, но кончились силы»: в Челябинской области женщина выжила, рухнув с пятого этажа

Пострадавшая выжила, но получила серьезные травмы. Фото: скриншот видео ЧП Златоуст / Vk.com

В Златоусте женщина выпала из окна пятого этажа дома по улице Аносова. Как сообщают очевидцы, пострадавшую над пропастью за руки держал мужчина, но в какой-то момент не смог ее удержать и она рухнула вниз. Происшествие попало на видео.

Тяжелую высотную травму женщина получила вечером 2 мая. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— По данному факту проводится проверка, — кратко прокомментировали в полицейском главке.

По данным источника КП-Челябинск, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пытался спасти ее, но не смог удержать.

— В больницу женщину доставили с тяжелыми травмами, — рассказали очевидцы. — Женщина сама туда полезла.

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